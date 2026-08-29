Фото: ДСНС

У ніч та вранці 29 серпня російські війська атакували Київ. Під ударом опинилися Святошинський та Голосіївський райони

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

У Святошинському районі вночі через ворожий обстріл спалахнула пожежа в квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхівки. Також зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею. Вогнеборці ліквідували пожежу й запобігли її поширенню.

Вранці у цьому ж районі внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки та адмінбудівля в приватному секторі. Двоє людей звернулися до медиків "швидкої".

Крім того, рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло в оселі через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію.

Пізніше у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на даху двоповерхового складу. На цій локації минулося без постраждалих.

На місцях усіх подій працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 267 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, S8000 "Бандероль” та дронами-імітаторами типу "Пародія".