У Києві голова районного Червоного Хреста продавав бронювання за 20 тисяч

Фото: Нацполіція

У Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Серед організаторів виявився голова однієї з районних організацій Товариства Червоного Хреста України

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За 20 тисяч доларів зловмисники обіцяли військовозобов'язаному працевлаштування на критично важливе підприємство, бронювання від мобілізації. Таким чином чоловік міг би отримати підстави для відряджень за кордон.

В результаті до відповідного реєстру були внесені відомості про надання чоловікові відстрочки у зв’язку з його бронюванням як працівника цього підприємства.

Правоохоронці затримали організаторів схеми. Під час обшуків знайшли 8 000$ та 1 750€ готівкою, у її спільника 60 000$. Крім того, вилучили два автомобілі - Hyundai Elantra та Mercedes-Benz GLE-Class.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.