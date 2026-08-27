12:42  27 серпня
На Львівщині перекинулась автівка: постраждала жінка та троє дітей
12:30  27 серпня
На Закарпатті ТЦК мобілізував поліцейського-майора з бронюванням
10:41  27 серпня
Після звільнення Сирський вступив до докторантури НУОУ
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2026, 14:45

У Києві голова районного Червоного Хреста продавав бронювання за 20 тисяч

27 серпня 2026, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Серед організаторів виявився голова однієї з районних організацій Товариства Червоного Хреста України

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За 20 тисяч доларів зловмисники обіцяли військовозобов'язаному працевлаштування на критично важливе підприємство, бронювання від мобілізації. Таким чином чоловік міг би отримати підстави для відряджень за кордон.

В результаті до відповідного реєстру були внесені відомості про надання чоловікові відстрочки у зв’язку з його бронюванням як працівника цього підприємства.

Правоохоронці затримали організаторів схеми. Під час обшуків знайшли 8 000$ та 1 750€ готівкою, у її спільника 60 000$. Крім того, вилучили два автомобілі - Hyundai Elantra та Mercedes-Benz GLE-Class.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації поліція затримання
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: пошкоджені школи, є поранені
27 серпня 2026, 15:05
Росіяни повторно вдарили по Херсонській ТЕЦ: усе обладнання знищено
27 серпня 2026, 14:33
У Львові горів автомобіль військових: поліція перевіряє версію підпалу
27 серпня 2026, 14:14
Удар РФ по ТЦ у Харкові: кількість постраждалих зросла до чотирьох
27 серпня 2026, 13:58
Інформаційна війна-2026: як змінилася пропаганда Росії
27 серпня 2026, 13:50
На Чернігівщині "Молнія" влучила у 115-річний храм: будівля згоріла
27 серпня 2026, 13:37
РФ скинула сім авіабомб на Краматорськ: двоє людей поранені
27 серпня 2026, 13:23
Суддя на Київщині за $2,5 тисячі допомагав оформити відстрочку від мобілізації
27 серпня 2026, 13:22
На Волині підліток вкрав авто та збив п'ятьох людей
27 серпня 2026, 13:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »