У Подільському районі Києва зіткнулися мікроавтобус і Toyota: вісьмох людей госпіталізовано

Фото: поліція Києва

У Подільському районі Києва 26 серпня внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса та легкового автомобіля постраждали восьмеро людей. Усіх потерпілих госпіталізували

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Аварія сталася 26 серпня близько 13:20 на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської.

За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса Volkswagen, який рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Там він зіткнувся з автомобілем Toyota Prius.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажири мікроавтобуса — загалом восьмеро людей. Усіх їх доправили до лікарні.

На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у селі Підлужжя Дубенського району 68-річна жінка загинула внаслідок ДТП. Аварія сталася 25 серпня близько 10:25 на автодорозі "Київ — Чоп".