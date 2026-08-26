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26 серпня 2026, 21:21

У Подільському районі Києва зіткнулися мікроавтобус і Toyota: вісьмох людей госпіталізовано

26 серпня 2026, 21:21
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Фото: поліція Києва
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У Подільському районі Києва 26 серпня внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса та легкового автомобіля постраждали восьмеро людей. Усіх потерпілих госпіталізували

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталася 26 серпня близько 13:20 на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської.

За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса Volkswagen, який рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Там він зіткнувся з автомобілем Toyota Prius.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажири мікроавтобуса — загалом восьмеро людей. Усіх їх доправили до лікарні.

На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у селі Підлужжя Дубенського району 68-річна жінка загинула внаслідок ДТП. Аварія сталася 25 серпня близько 10:25 на автодорозі "Київ — Чоп".

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