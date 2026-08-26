У Голосіївському районі Києва вилучили уламки збитого БпЛА "Герань-4"
Після чергової ворожої атаки Сили оборони збили у лісопарковій зоні Голосіївського району столиці російський безпілотник
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Уламки дрона розлетілися лісосмугою, виникло займання трави та дерев.
Ввибухотехніки обстежили територію, перевірили її на наявність вибухонебезпечних предметів та зібрали залишки ворожого дрона. Попередньо встановлено, що це був БпЛА типу "Герань-4".
Лісники загасили пожежу. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше на Харківщині сапери ДСНС знищили дві 500-кілограмові авіабомби ФАБ-500. Вони не здетонували після падіння.
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