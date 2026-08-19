Смертельна ДТП на зупинці в Києві: водію легковика офіційно оголосили підозру

Фото: Головне управління Національної поліції

Аварія сталася 19 серпня близько 9:00 у Солом’янському районі Києва. За попередніми даними, водій Volkswagen рухався смугою для громадського транспорту

У Києві 23-річному водію Volkswagen повідомили про підозру після ДТП на Чоколівському бульварі, внаслідок якої загинули дві людини та ще четверо постраждали.

Про це повідомло Головне управління Національної поліції у Києві, передає RegioNews .

Під час перестроювання він зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого автомобіль в’їхав у зупинку, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули дві жінки — 35 та 52 років. Ще четверо людей постраждали.

За життя 24-річного чоловіка, який отримав тяжкі травми, борються лікарі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася 19 серпня близько 8:50 у Солом'янському районі столиці.