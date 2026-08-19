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19 серпня 2026, 15:59

У Києві судитимуть акушер-гінеколога через службову недбалість, що призвела до загибелі плоду

19 серпня 2026, 15:59
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судитимуть 47-річну лікарку акушера-гінеколога приватного медичного центру, яку обвинувачують у службовій недбалості. За даними слідства, після проведеного нею хірургічного втручання у пацієнтки виникли ускладнення під час наступної вагітності, що призвели до розриву матки та загибелі плоду

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За матеріалами досудового розслідування, пацієнтка зберігала у приватній клініці свої ембріони та звернулася до лікаря для консультації щодо подальшого планування вагітності.

У жінки діагностували міому матки та рубець після попереднього кесаревого розтину. У листопаді 2023 року лікарка провела пацієнтці операцію, після якої утворився ще один рубець на матці.

За даними слідства, лікарка розуміла ризики такого втручання, зокрема те, що додатковий рубець може збільшити ймовірність проростання плаценти в цю ділянку під час наступної вагітності. Це, своєю чергою, могло призвести до розриву матки.

Згодом пацієнтці перенесли ембріон. Однак у квітні 2025 року вагітність завершилася розривом матки, внаслідок чого загинув плід. Жінці також видалили орган.

Згідно з висновком експерта, саме хірургічне втручання, проведене у приватній клініці, стало причиною подальших ускладнень під час вагітності, що призвели до загибелі плоду та видалення матки.

Досудове розслідування завершили. Прокурори Київської міської прокуратури скерували обвинувальний акт щодо лікарки до суду.

Їй інкримінують службову недбалість.

Нагадаємо, що у Києвi лікарка приватної клініки отримала підозру. Через її дії пацієнтка втратила дитина.

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