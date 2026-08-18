"Ефектне" ДТП у Дніпровському районі: водій Infinity під наркотиками потрощив одразу 7 припаркованих авто

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У Дніпровському районі водій автомобіля Infinity не впорався з керуванням та пошкодив сім припаркованих на узбіччі автомобілів. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

Про це повідомили патрульні поліцейські, передає RegioNews .

Очевидці повідомили правоохоронців про ДТП. Патрульні оперативно прибули на місце та встановили, що водій Infinity не впорався з керуванням і в’їхав у припарковані автомобілі.

Під час спілкування з ймовірним винуватцем аварії інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці також виявили у чоловіка речовини, ймовірно, наркотичного походження.

Інспектори затримали водія із застосуванням кайданок та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На водія склали адміністративні протоколи за статтею 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та частиною 1 статті 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Нагадаємо, що рівнянин, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння, проведе один рік за ґратами. Суд також на три роки позбавив його права керувати транспортними засобами.