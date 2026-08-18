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18 серпня 2026, 22:55

"Ефектне" ДТП у Дніпровському районі: водій Infinity під наркотиками потрощив одразу 7 припаркованих авто

18 серпня 2026, 22:55
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Фото: скриншот із відео
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У Дніпровському районі водій автомобіля Infinity не впорався з керуванням та пошкодив сім припаркованих на узбіччі автомобілів. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

Про це повідомили патрульні поліцейські, передає RegioNews.

Очевидці повідомили правоохоронців про ДТП. Патрульні оперативно прибули на місце та встановили, що водій Infinity не впорався з керуванням і в’їхав у припарковані автомобілі.

Під час спілкування з ймовірним винуватцем аварії інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці також виявили у чоловіка речовини, ймовірно, наркотичного походження.

Інспектори затримали водія із застосуванням кайданок та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На водія склали адміністративні протоколи за статтею 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та частиною 1 статті 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Нагадаємо, що рівнянин, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння, проведе один рік за ґратами. Суд також на три роки позбавив його права керувати транспортними засобами.

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