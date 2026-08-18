У Києві жінка викинула собаку з балкона: тварина не вижила

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Інцидент стався на проспекті Свободи. Чоловік знайшов свою собаку метвою під вікнами багатоповерхівки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, у квартирі чоловіка знайомі влаштували застілля з алкоголем. 55-річна гостя у п'яному стані схопила собаку, чотирирічного пінчера, та викинула її з балкона четвертого поверху. Внаслідок падіння тварина загинула.

Господар знайшов свого улюбленця під вікнами багатоповерхівки. Місцева жителька, яка побачила його з мертвою твариною, звернулась до поліції.

Винуватицю взяли під варту. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.