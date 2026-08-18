У КМДА пояснили причину зеленуватого забарвлення води та появи піни в Дніпрі

Фото: КМДА

У Дніпрі в Києві останніми днями спостерігають зеленувате забарвлення води та появу піни біля берегів. У КМДА пояснили, що ці явища можуть бути пов’язані з активним розвитком мікроскопічних водоростей і ціанобактерій, який називають "цвітінням" води

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає RegioNews .

Фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА спільно з КП "Плесо" продовжують моніторити стан водних об’єктів столиці.

За даними фахівців, під час "цвітіння" вода може набувати зеленого, синьо-зеленого, жовтувато-бурого та інших відтінків. Масовому розмноженню водоростей сприяє поєднання природних та антропогенних факторів, зокрема надлишок сполук азоту та фосфору.

Водночас важливими чинниками є погодні та гідрологічні умови. Тривала спека, прогрівання води, слабка течія та застійні ділянки створюють сприятливі умови для швидкого розвитку водоростей.

У КМДА також пояснили появу піни біля берегів. Вона може утворюватися після масового відмирання водоростей, коли починається активне розкладання органічної речовини.

"Після відмирання значної кількості біомаси у водоймі починається активне розкладання органічної речовини. У цей період змінюється склад поверхневого шару води, а природні органічні сполуки разом із продуктами розкладання можуть накопичуватися біля берегів і є причиною появи неприємного запаху", - йдеться у повідомленні.

Під дією хвиль і вітру ці органічні речовини можуть сприяти утворенню піни, яка накопичується у місцях із меншою швидкістю течії, зокрема вздовж берегової лінії.

Водночас сама поява піни не свідчить автоматично про хімічне забруднення водойми. Для встановлення конкретних причин необхідні лабораторні дослідження.

У КМДА зазначили, що після масового відмирання водоростей їхня біомаса розкладається та споживає розчинений у воді кисень. Це може погіршувати умови існування риби та інших водних організмів, а за значного дефіциту кисню — призводити до їхньої загибелі.

Аналогічні процеси наразі спостерігаються і в Київському водосховищі, води якого надходять до Дніпра.

Щоб своєчасно виявити можливе забруднення, фахівці випробувальної хімічної лабораторії КП "Плесо" виїхали на місце та відібрали проби води для детального лабораторного аналізу. У разі виявлення ознак забруднення місто обіцяє додатково поінформувати.

У КМДА наголошують, що "цвітіння" саме по собі не означає скидання у водойму забруднювальних речовин чи стічних вод, однак може свідчити про зміни її екологічної рівноваги.

Нагадаємо, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.