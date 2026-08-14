Будинок на доньку, Prado на матір: що знайшли журналісти у родини голови Госпсуду Києва

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Голова Господарського суду Києва Вадим Босий живе у приватному будинку в Лісниках під Києвом, оформленому на його доньку, а користується Toyota Land Cruiser Prado 2025 року, записаним на матір-пенсіонерку. Ці активи відсутні в деклараціях судді

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

За даними журналістів, Босий очолює Господарський суд Києва з 2023 року. До цього він кілька років був заступником голови суду, а раніше працював суддею.

Широкому загалу Босий став відомий після оприлюднення так званих "плівок Вовка". На записах, за даними журналістів, Вовк згадував "Босого Вадіка" у контексті справи Ігоря Коломойського. Згодом суддя Босий задовольнив позов Коломойського до Національного банку України щодо нестягнення з олігарха 9 млрд грн за банківськими гарантіями.

Будинок у Лісниках

Журналісти встановили, що Босий проживає у приватному будинку в Лісниках. За оцінкою Bihus.Info, його ринкова вартість може становити близько $350 тисяч без урахування ремонту.

Будинок оформлений на доньку судді Ірину. За даними розслідування, у 2024 році вона придбала земельну ділянку, а у 2026-му зареєструвала на ній будинок. Водночас супутникові знімки, які проаналізували журналісти, свідчать, що будинок уже був на ділянці на момент її придбання.

Bihus.Info також зазначає, що офіційні доходи та заощадження доньки, за даними журналістів, не пояснюють вартості нерухомості.

Крім того, на доньку Босого оформлена квартира площею понад 100 квадратних метрів на Печерську. За даними розслідувачів, її подарувала бабуся – мати судді. Журналісти не знайшли у неї офіційних доходів, співмірних із вартістю такої нерухомості.

Квартира в преміальному ЖК

Ще одна квартира на Печерську, у житловому комплексі Jack House, оформлена на дружину судді.

За даними Bihus.Info, вона інвестувала у квартиру ще на етапі будівництва у 2017 році, коли не мала офіційних доходів, співмірних із вартістю житла. На той момент жінка була розлучена з Босим, тому суддя не зазначав її у своїй декларації.

Квартиру від забудовника вона отримала у 2018 році, але офіційно оформила на себе у 2019-му. Журналісти звертають увагу, що у 2018 році Босий проходив оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Після позитивного рішення ВККС його колишня дружина оформила на себе квартиру та паркомісця, які раніше були записані на її матір. Після цього Босий знову вказав жінку у декларації як дружину.

Prado на матір-пенсіонерку

За спостереженнями журналістів, Босий пересувається на Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску у преміальній комплектації. Автомобіль придбали минулого року та оформили на матір судді, яка є пенсіонеркою.

Вартість такого автомобіля у салоні може сягати близько $70 тисяч.

Bihus.Info зазначає, що протягом останніх десяти років Босий регулярно користувався автомобілями, оформленими на своїх батьків.

Журналісти намагалися отримати від судді пояснення щодо активів його родини. Однак Босий не став коментувати ці питання, а на офіційний запит видання не відповів.

Нагадаємо, родина колишнього судді Вищого господарського суду України Володимира Карабаня за останні роки набула у власність майна, загальна вартість якого може перевищувати 2,5 млн доларів США.

За даними журналістів, серед придбаного – квартири в елітних житлових комплексах Києва, маєток у передмісті столиці, дорогі автомобілі та понад три десятки паркомісць.