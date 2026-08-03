У Києві мотоцикл влетів у іномарку: загинула людина
Аварія сталась 3 серпня у Голосіївському районі Києва. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Жінка була за кермом KIA Soul. Вона їхала третьою смугою вулиці Васильківської у напрямку Коломийського провулка. Проте під час повороту на вулицю Сумську вона не надала перевагу в русі мотоциклу, який їхав зустрічною смугою.
Внаслідок зіткнення 26-річний водій мотоцикла Geon Dakar загинув на місці. Його 24-річна пасажирка постраждала, і була госпіталізована.
З'ясувалось, що жінка за кермом іномарки була в нетверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.
На Київщині жінка загинула під колесами потягаВсі новини »
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