У Києві мотоцикл влетів у іномарку: загинула людина

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Жінка була за кермом KIA Soul. Вона їхала третьою смугою вулиці Васильківської у напрямку Коломийського провулка. Проте під час повороту на вулицю Сумську вона не надала перевагу в русі мотоциклу, який їхав зустрічною смугою.

Внаслідок зіткнення 26-річний водій мотоцикла Geon Dakar загинув на місці. Його 24-річна пасажирка постраждала, і була госпіталізована.

З'ясувалось, що жінка за кермом іномарки була в нетверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.