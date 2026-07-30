В Харьковской области женщина обвинила украинцев в российских агрессиях

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В Харьковской области судили женщину за глорификацию оккупантов. Она также заявляла, что война началась из-за украинцев

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В течение 2023-2024 годов женщина активно распространяла российскую пропаганду. В частности, она публиковала изображение российского диктатора Путина и подписывала это как "Правда о Гнусных Преступлениях Запада в отношении России…".

В частности, она публиковала видео с текстовой вставкой "Все началось с площади Таблетка памяти Поворот не туда 2014". В материалах, распространяемых жительницей Харьковщины, были обвинения в адрес украинских военных в убийстве детей Донбасса и многое другое.

"В России говорят: Не будь медведя, пока он спит!!!! Разве с Россией можно воевать? С Россией даже Запад не воюет", - писала фанатка Путина в своих публикациях.

Женщине приговорили к 6 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.