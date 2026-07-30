14:58  30 июля
В Киевской области подростки сбросили с седьмого этажа пакет с водой в коляску с трехмесячным ребенком
14:46  30 июля
Столкновение легковушки с "Уралом" на Прикарпатье: погибла пассажирка, водитель в больнице
13:27  30 июля
Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
UA | RU
UA | RU
30 июля 2026, 14:28

В Полтавской области после ночной атаки обнаружили обломки ракет и БпЛА с боевыми частями

30 июля 2026, 14:28
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В разных районах Полтавской области после ночного вражеского обстрела обнаружили фрагменты сбитых ракет и беспилотников

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Некоторые из обнаруженных обломков содержат неразорвавшиеся боевые части и представляют смертельную угрозу.

Жителей области призывают быть максимально внимательными и соблюдать правила безопасности:

  • не приближаться и не касаться подозрительных предметов или фрагментов вражеского вооружения;
  • немедленно извещать об опасных находках подразделения ГСЧС (101) или Нацполиции (102).

Напомним, ночью российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Полтавской области. В результате вражеских ударов по складским помещениям погиб один человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область война обстрелы боеприпас обломки беспилотника ракета
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Харьковской области женщина обвинила украинцев в российских агрессиях
30 июля 2026, 15:50
Вражеский дрон атаковал Запорожье: два человека получили ранения
30 июля 2026, 15:17
В Киевской области подростки сбросили с седьмого этажа пакет с водой в коляску с трехмесячным ребенком
30 июля 2026, 14:58
Столкновение легковушки с "Уралом" на Прикарпатье: погибла пассажирка, водитель в больнице
30 июля 2026, 14:46
Враг ударил по Сумщине: возник масштабный пожар, ранены четыре человека
30 июля 2026, 14:15
Спорт, культура и поддержка ветеранов: на Свитязе состоится фестиваль "Культура объединяет"
30 июля 2026, 14:07
В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за ночной атаки
30 июля 2026, 13:54
Атака на поселок под Кривым Рогом: количество пострадавших возросло, есть пропавшие без вести
30 июля 2026, 13:43
Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
30 июля 2026, 13:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »