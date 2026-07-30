У Києві адвокат-військовий за тисячі доларів обіцяв вплив на ТЦК

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У Києві судили адвоката. Він продавав вплив на ТЦК, при цьому він був і сам діючим військовим

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2025 році адвокат запропонував чоловіку за 10 тисяч доларів вплинути на співробітника ТЦК, а також на керівництво тилової військової частини. Він переконував чоловіка, що його призвуть його в тилову військову частину і що військову службу він проходитиме формально і зможе проводити час на власний розсуд.

Зокрема, адвокат казав, що хабар потрібно передавати частинами. Щоб скріпити "довіру," він передав клієнтові начебто підроблений витяг із наказу про призначення його на посаду стрільця роти охорони та посвідчення про відрядження до села Старичі Львівської області. Протягом двох місяців адвокат отримав 3000 доларів США готівкою і ще 184 тис грн на банківську картку.

На суді він визнав провину. За його словами, він потребував коштів на лікування дитини з інвалідністю. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 307 767 гривень.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали ділка, який обіцяв "списати" прикордонника зі служби за 20 тисяч доларів. Фігуранту оголосили підозру.