14:58  30 липня
На Київщині підлітки скинули з сьомого поверху пакет із водою у візок із тримісячною дитиною
14:46  30 липня
Зіткнення легковика з "Уралом" на Прикарпатті: загинула пасажирка, водійка в лікарні
13:27  30 липня
Росіяни скинули три авіабомби на Херсон: загинув чоловік, пошкоджено промзону та лікарню
UA | RU
UA | RU
30 липня 2026, 16:15

У Києві адвокат-військовий за тисячі доларів обіцяв вплив на ТЦК

30 липня 2026, 16:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві судили адвоката. Він продавав вплив на ТЦК, при цьому він був і сам діючим військовим

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2025 році адвокат запропонував чоловіку за 10 тисяч доларів вплинути на співробітника ТЦК, а також на керівництво тилової військової частини. Він переконував чоловіка, що його призвуть його в тилову військову частину і що військову службу він проходитиме формально і зможе проводити час на власний розсуд.

Зокрема, адвокат казав, що хабар потрібно передавати частинами. Щоб скріпити "довіру," він передав клієнтові начебто підроблений витяг із наказу про призначення його на посаду стрільця роти охорони та посвідчення про відрядження до села Старичі Львівської області. Протягом двох місяців адвокат отримав 3000 доларів США готівкою і ще 184 тис грн на банківську картку.

На суді він визнав провину. За його словами, він потребував коштів на лікування дитини з інвалідністю. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 307 767 гривень.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали ділка, який обіцяв "списати" прикордонника зі служби за 20 тисяч доларів. Фігуранту оголосили підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК корупція хабар мобілізація Київ
Обшуки у понад 100 ТЦК по Україні: ДБР почало масштабну операцію "Чесний призов"
30 липня 2026, 10:15
"Вони бояться померти, і це нормальний страх": Михайло Федоров висловився про проблеми мобілізації
29 липня 2026, 23:15
У Києві чоловік вбив лікарку під час проходження ВЛК (Оновлено)
29 липня 2026, 20:21
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Прикордонники показали, як збили 12 ворожих "шахедів" на Харківщині
30 липня 2026, 17:14
Росіяни вдарили по Павлограду: спалахнули квартири в багатоповерхівці, є загиблий
30 липня 2026, 16:55
У Запоріжжі на Дніпрі врятували двох 19-річних юнаків, яких відносло течією
30 липня 2026, 16:39
На Полтавщині впав винищувач F-16: ДБР розпочало розслідування
30 липня 2026, 16:23
На Одещині мотоцикл врізався у велосипед з пасажиром: травмовані троє юнаків
30 липня 2026, 16:08
Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло загиблого, 37 людей поранені
30 липня 2026, 15:59
На Харківщині жінка звинуватила українців у російські агресії
30 липня 2026, 15:50
У Харкові затримали сутенерку, яка вербувала дівчат для надання інтимних послуг
30 липня 2026, 15:30
Ворожий дрон атакував Запоріжжя: двоє людей отримали поранення
30 липня 2026, 15:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »