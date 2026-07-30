Вражеский дрон атаковал Запорожье: два человека получили ранения
Оккупационные войска нанесли удар с помощью беспилотника по одному из районов Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки ранения получили по меньшей мере два человека.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 850 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району три человека получили ранения.
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