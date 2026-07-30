Фото: ГСЧС

Во Львове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания российской ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры и ГСЧС.

Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного здания тело мужчины. Его личность устанавливают правоохранители.

Число раненых и травмированных в результате вражеского обстрела возросло до 37 человек. Информацию о пострадавших еще уточняют.

Поисково-спасательная операция продолжается. По предварительным данным, под завалами еще могут находиться люди.

На месте происшествия работают все профильные и экстренные службы.

Напомним, во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу. Было известно, что в результате атаки повреждены две многоэтажки, а также сообщалось о 30 пострадавших.

Спасатели вместе с неравнодушными жителями города деблокировали из-под завалов пятиэтажного дома во Львове девять человек, оказавшихся под обломками в результате ракетного удара.