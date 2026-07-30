В Харькове задержали сутенершу, которая вербовала девушек для оказания интимных услуг
Правоохранители сообщили о подозрении 35-летней женщине, которая организовала схему вовлечения молодых женщин в занятие проституцией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Фигурантка искала в интернете, в частности через Telegram, девушек с материальными трудностями и склоняла их к оказанию интимных услуг в других регионах Украины.
Правоохранители задокументировали факты вербовки двух женщин. Чтобы отправить их в Винницу, подозреваемая за свой счет приобрела им билеты на поезд с условием, что деньги они отработают позже.
Полицейские прекратили преступную деятельность: одну из завербованных женщин сняли с поезда, а в доме злоумышленницы провели обыски.
Женщине объявили подозрение по ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 1, ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.
Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в Одессе задержали сутенершу, которая отправляла женщин в сексуальное рабство в Норвегию. Злоумышленницу взяли под стражу с правом внесения залога в размере почти 1 млн грн.