Фото: полиция

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летней женщине, которая организовала схему вовлечения молодых женщин в занятие проституцией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурантка искала в интернете, в частности через Telegram, девушек с материальными трудностями и склоняла их к оказанию интимных услуг в других регионах Украины.

Правоохранители задокументировали факты вербовки двух женщин. Чтобы отправить их в Винницу, подозреваемая за свой счет приобрела им билеты на поезд с условием, что деньги они отработают позже.

Полицейские прекратили преступную деятельность: одну из завербованных женщин сняли с поезда, а в доме злоумышленницы провели обыски.

Женщине объявили подозрение по ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 1, ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Одессе задержали сутенершу, которая отправляла женщин в сексуальное рабство в Норвегию. Злоумышленницу взяли под стражу с правом внесения залога в размере почти 1 млн грн.