Фото: ОВА

Число раненых из-за вражеской атаки на поселок Радушное Новопольской громады возросло до девяти

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Шесть пострадавших находятся в больнице. Среди них двое детей, мальчики 6 и 15 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

На месте российской атаки продолжается поисково-спасательная операция. Несколько человек считаются без вести пропавшими.

Как известно, ночью 30 июля в поселке Радушное Криворожского района российская ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья. Погибли шесть человек, среди которых трое детей. Сообщалось о восьми пострадавших.

В Кривом Роге 31 июля объявлен День траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное.