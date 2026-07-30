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30 июля 2026, 13:43

Атака на поселок под Кривым Рогом: количество пострадавших возросло, есть пропавшие без вести

30 июля 2026, 13:43
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Фото: ОВА
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Число раненых из-за вражеской атаки на поселок Радушное Новопольской громады возросло до девяти

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Шесть пострадавших находятся в больнице. Среди них двое детей, мальчики 6 и 15 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

На месте российской атаки продолжается поисково-спасательная операция. Несколько человек считаются без вести пропавшими.

Как известно, ночью 30 июля в поселке Радушное Криворожского района российская ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья. Погибли шесть человек, среди которых трое детей. Сообщалось о восьми пострадавших.

В Кривом Роге 31 июля объявлен День траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное.

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