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30 июля 2026, 14:07

Спорт, культура и поддержка ветеранов: на Свитязе состоится фестиваль "Культура объединяет"

30 июля 2026, 14:07
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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1-2 августа на центральном пляже озера Свитязь состоится патриотически-культурный фестиваль "Культура объединяет"

Как информирует RegioNews генеральным партнером мероприятия выступит Волынская ячейка ГО "Захист Держави".

Организаторами фестиваля являются ОО "Женская опора" и "Союз украинок", соорганизатором – Волынский областной совет.

В рамках фестиваля ГО "Захист Держави" организует ряд активностей для посетителей. В частности, будет работать центр поддержки ветеранов, где участники смогут получить юридические и психологические консультации. Также будут действовать арт-терапевтические места для детей, спортивные локации, экологические инициативы и культурные мероприятия.

Программа предусматривает спортивные соревнования по петанку, стрельбе из лука, дартсу и корнхолу, автопробег на квадроциклах, гонки на катамаранах для ветеранов, военнослужащих и их семей, а также создание общего полотна единства "Украина в наших сердцах".

Отдельной частью фестиваля станет презентация деятельности ГО "Захист Держави" и дискуссионная бекстейдж-зона, где будут говорить о культурном наследии, поддержке защитников и будущем страны.

"Культура объединяет" также предложит посетителям музыкальную программу. На главной сцене фестиваля выступят украинские артисты, среди которых Козак Сиромаха, Санна, Иванна Гетто, Сергей Скулинец и другие.

Ведущей мероприятия станет общественный деятель, телеведущая и руководительница Волынской ячейки ГО "Захист Держави" Наталья Войтович.

Фестиваль продлится два дня – 1 и 2 августа. Регистрация участников соревнований, квестов, гонок на катамаранах и обеда для защитников будет проходить в палатке ГО "Захист Держави" на локации пляжного кафе SEZON с 11:00.

Напомним, в Украине планируют сделать День вышиванки государственным праздником. Министерство культуры и Верховная Рада приступили к работе над соответствующим законопроектом. Именно с такой инициативой в мае этого года выступила ГО "Захист Держави".

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Волынская область Озеро Свитязь фестиваль ГО Захист Держави спорт культура ветераны поддержка
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