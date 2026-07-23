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23 липня 2026, 13:33

Блогерка з оточення Трампа побувала в Лаврі після удару РФ по Успенському собору

23 липня 2026, 13:33
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Скриншот із відео
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Блогерка Лора Лумер, яку пов'язують з оточенням президента США Дональда Трампа, побувала у Києво-Печерській лаврі та оглянула пошкодження Успенського собору після російської атаки

Про свій візит вона розповіла у соцмережі Х, опублікувавши відео з території заповідника, передає RegioNews.

"Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Оживший Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео", – написала Лумер.

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" повідомили, що блогерці показали об’єкти, пошкоджені внаслідок російської атаки 15 червня, зокрема Успенський собор, вежу Івана Кущника та будівлю Мистецького арсеналу.

Під час візиту Лумер ознайомилася з роботами з порятунку собору, оглянула виставку про його руйнування та відновлення, а також відвідала Трапезну церкву й оглядовий майданчик.

У заповіднику зазначили, що такі візити мають допомогти іноземній аудиторії побачити наслідки російських атак на українську культурну спадщину та протидіяти дезінформації.

Як відомо, до України 22 липня приїхала блогерка Лора Лумер з оточення президента США Дональда Трампа. Вона визнала, що перебувала під впливом російської пропаганди.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору. Одразу після атаки були евакуйовані сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.

Збитки Лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько двох років.

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Дональд Трамп Україна РФ війна Київ Києво-Печерська лавра пошкодження Лора Лумер
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