В Смеле полиция расследует обстоятельства травмирования 10-летнего мальчика

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Полицейские начали уголовное производство по факту травмирования 10-летнего мальчика, которого, по предварительным данным, сбил велосипедист

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

Сообщений или заявлений на спецлинию "102" на этот счет не поступало.

Полицейские сразу внесли сведения в Единый учет и приступили к проверке. Впоследствии правоохранители разыскали мать несовершеннолетнего.

По ее словам, 17 июля велосипедист, двигаясь по территории возле магазина на улице Ротондовской в Смеле, совершил наезд на ее 10-летнего сына, выбежавшего из-за стены здания.

В результате наезда малолетний получил телесные повреждения. Ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу, где прооперировали.

В настоящее время специалисты криминального анализа прорабатывают записи с камер системы видеонаблюдения.

По заявлению матери следователи открыли уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Все происшествия инсталлируются.

Напомним, что в поселке Рокитное Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда и мотоцикла. В результате столкновения травмировались оба водителя, их госпитализировали в больницу.