В Смеле полиция расследует обстоятельства травмирования 10-летнего мальчика
Полицейские начали уголовное производство по факту травмирования 10-летнего мальчика, которого, по предварительным данным, сбил велосипедист
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Информацию о происшествии правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.
Сообщений или заявлений на спецлинию "102" на этот счет не поступало.
Полицейские сразу внесли сведения в Единый учет и приступили к проверке. Впоследствии правоохранители разыскали мать несовершеннолетнего.
По ее словам, 17 июля велосипедист, двигаясь по территории возле магазина на улице Ротондовской в Смеле, совершил наезд на ее 10-летнего сына, выбежавшего из-за стены здания.
В результате наезда малолетний получил телесные повреждения. Ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу, где прооперировали.
В настоящее время специалисты криминального анализа прорабатывают записи с камер системы видеонаблюдения.
По заявлению матери следователи открыли уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Все происшествия инсталлируются.
Напомним, что в поселке Рокитное Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда и мотоцикла. В результате столкновения травмировались оба водителя, их госпитализировали в больницу.