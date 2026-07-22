У Києві наркоторговця засудили до 9 років за ґратами
У Києві суд визнав винним 24-річного чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва Оболонський районний суд міста Києва визнав 24-річного чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України).
Підозрюваний фасував придбані психотропи та продавав через закладки в Оболонському районі.
Затримали його у жовтні 2024 року. Із собою чоловік мав 40 згортків із PVP, які він зберігав з метою подальшого збуту. Загалом у нього вилучили понад 183 згортки з психотропними речовинами, які він планував продати – PVP та амфетамін.
Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.
Нагадаємо, що в Одесі судили чоловіка, який був причетний до продажу кокаїну. Наркотики він ховав у рюкзаку маленької доньки.