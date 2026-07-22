У Києві наркоторговця засудили до 9 років за ґратами

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві суд визнав винним 24-річного чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва Оболонський районний суд міста Києва визнав 24-річного чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України).

Підозрюваний фасував придбані психотропи та продавав через закладки в Оболонському районі.

Затримали його у жовтні 2024 року. Із собою чоловік мав 40 згортків із PVP, які він зберігав з метою подальшого збуту. Загалом у нього вилучили понад 183 згортки з психотропними речовинами, які він планував продати – PVP та амфетамін.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Нагадаємо, що в Одесі судили чоловіка, який був причетний до продажу кокаїну. Наркотики він ховав у рюкзаку маленької доньки.