КМДА не погодила тариф на воду майже 90 грн: скільки платитимуть кияни

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Київська міська державна адміністрація не погодила підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення до майже 90 гривень за кубометр, який раніше розрахував "Київводоканал"

Про це йдеться на сайті КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що економічно обґрунтований тариф у розмірі близько 90 гривень за кубометр наразі не застосовуватиметься, оскільки місто не погодило його запровадження.

Натомість для мешканців столиці вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

У міській адміністрації нагадали, що цей тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

За розрахунками КМДА, з урахуванням середнього споживання холодної води сім'єю з трьох осіб, щомісячна плата за послугу зросте приблизно на 200-300 гривень.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на "Київводоканал" повідомили, що в столиці планують переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. У разі затвердження нових розрахунків загальний тариф може зрости на 58,52 гривні – до 88,90 гривні за кубічний метр.