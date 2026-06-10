В Днепре серийный вор получил 5 лет тюрьмы за ограбление в университете

Фото: полиция Днепропетровской области

Суд в Днепре вынес приговор 25-летнему местному жителю, совершившему кражу в одном из учебных заведений города. За совершенное преступление мужчина проведет в местах лишения свободы в ближайшие 5 лет

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Событие произошло 6 января в одном из университетов Соборного района города. Воспользовавшись отсутствием людей в помещении, мужчина проник в открытый кабинет и похитил со стола мобильный телефон. После совершенного злоумышленник поспешил покинуть место происшествия.



Сотрудники отдела полиции разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался житель Днепра, ранее уже неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей из-за совершения имущественных преступлений.



Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины. После завершения досудебного расследования следователи направили обвинительный акт в суд.



Рассмотрев материалы уголовного производства и исследовав собранные доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание – 5 лет лишения свободы.

Напомним, что на Днепропетровщине в Самаре ранее судимый житель другой области совершил ночную кражу из гаражного помещения.