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07 июля 2026, 07:16

Более 1,1 тысяч ударов за сутки: в Запорожской области трое погибших и 28 раненых

07 июля 2026, 07:16
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1163 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак на областной центр и Запорожский район погибли три человека, еще 28 получили ранения.

Оккупанты нанесли 22 авиационных удара по Запорожью, Вольнянску, Кушугуму, Новониколаевке, Григоровке, Трудовому, Орехову, Никольскому, Широкому, Свободе, Солнечному, Даниловке, Долинке, Копанях и Гуляйпольскому.

Кроме того, российская армия применила 782 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковавших более 30 населенных пунктов области.

Также зафиксировано 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по Новояковловке, Малой Токмачке, Новоандреевке и Белогорью. Еще 336 артиллерийских ударов пришлось на 19 населенных пунктов региона.

Поступило 248 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, российские войска на протяжении 6 июля почти 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, один человек получил ранения. Изуродованные предприятия, инфраструктура, многоквартирные и частные дома.

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