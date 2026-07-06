Российская атака на Запорожье: один человек погиб, десять травмированы
В результате атаки российских беспилотников на Запорожье 6 июля погибла женщина, еще 10 человек получили ранения, среди них один ребенок
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Из-за вражеских обстрелов повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей.
Пока информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним, что в Краматорске российские войска нанесли авиаудар , в результате которого пострадали работники ДТЭК.
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