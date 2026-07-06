Родителей в Украине могут не пускать в школу: юрист объяснила, как это работает на самом деле

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В Украине во время военного положения введено много правил. Эксперт объяснила, какие действуют нормы для родителей школьников

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Многие украинцы задаются вопросом о том, правда ли то, что родителей больше не могут свободно пускать в школу. Юрист Черкасской областной ячейки ОО "Захист держави" пояснила, что действительно во время военного положения введены новые правила доступа к учебным заведениям, направленные на усиление безопасности детей и работников.

В видео специалист объяснила, как это работает: будут ли кого-то проверять метелодетектором, будут ли пускать родителей только по согласованию, или законно собирать средства на охрану школы.

Как обратиться в ОО "Захист держави" в Черкассах:

г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47 (на углу с ул. Гоголя);

+380 (66) 004 13 90.

Напомним, по инициативе ОО "Захист держави" в Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Учащиеся лицеев отрабатывали основные навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия.