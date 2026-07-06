12:08  06 июля
На Львовщине столкнулись мотоцикл и велосипед: травмирован 11-летний мальчик
09:54  06 июля
В Херсоне российский дрон атаковал авто: погибли двое мужчин
09:46  06 июля
В Киеве 7 июля – День траура после массированной атаки РФ
UA | RU
UA | RU
06 июля 2026, 15:00

Родителей в Украине могут не пускать в школу: юрист объяснила, как это работает на самом деле

06 июля 2026, 15:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине во время военного положения введено много правил. Эксперт объяснила, какие действуют нормы для родителей школьников

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Многие украинцы задаются вопросом о том, правда ли то, что родителей больше не могут свободно пускать в школу. Юрист Черкасской областной ячейки ОО "Захист держави" пояснила, что действительно во время военного положения введены новые правила доступа к учебным заведениям, направленные на усиление безопасности детей и работников.

В видео специалист объяснила, как это работает: будут ли кого-то проверять метелодетектором, будут ли пускать родителей только по согласованию, или законно собирать средства на охрану школы.

Как обратиться в ОО "Захист держави" в Черкассах:

  • г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47 (на углу с ул. Гоголя);
  • +380 (66) 004 13 90.

Напомним, по инициативе ОО "Захист держави" в Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Учащиеся лицеев отрабатывали основные навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети школа образование
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Серия преступлений в Днепре: суд отправил в тюрьму "гастролера" на 8 лет
06 июля 2026, 18:50
12 лет тюрьмы за изнасилование в оккупации: суд приговорил боевика "Каскада"
06 июля 2026, 18:22
На Днепропетровщине уклонист и безработная корректировали удары россиян по ТЭС
06 июля 2026, 18:05
"Псевдоомбудсмен" в Херсонской области: будут судить крымчанина, который работал на оккупантов
06 июля 2026, 17:59
Украина поразила НПЗ, ракетную бригаду и составы БПЛА врага
06 июля 2026, 17:46
12 лет тюрьмы: суд заочно осудил полицейского-предателя из Запорожья
06 июля 2026, 17:30
В Тернопольской области разоблачили подпольную табачную фабрику: изъято более 3 тонн сырья
06 июля 2026, 16:59
Удар по Киеву: количество жертв увеличилось, спасательные работы продолжаются
06 июля 2026, 16:49
В Киеве на ремонте сквера чиновник "нагрел" больше миллиона
06 июля 2026, 16:35
ВСУ атаковали самый мощный НПЗ окупантов в Омске
06 июля 2026, 16:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Павел Казарин
Все блоги »