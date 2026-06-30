17:40  30 червня
Українські військові накрили вогнем колону росіян на Півдні
21:15  30 червня
У Херсоні окупанти атакували цивільне авто дроном, є загиблий
19:55  30 червня
Росіяни скинули сім авіабомб на Запоріжжя: розтрощений дитячий садок
UA | RU
UA | RU
30 червня 2026, 22:54

Квартира пропагандиста Лєбєдєва у центрі Києва пішла з молотка

30 червня 2026, 22:54
Читайте также на русском языке
Фото: Freepik
Читайте также
на русском языке

Фонд державного майна України успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає RegioNews.

"Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м², розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів", - йдеться у повідомленні.

За актив змагалися два учасники, а фінальна ціна становила 13 500 001 грн, що майже на 3 млн грн перевищує стартову вартість.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем".

У ФДМУ нагадали, що кошти від реалізації санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, працюючи на відновлення держави.

Нагадаємо, що раніше Фонд держмайна виставить на аукціон столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ аукціон квартира пропагандист
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
У Києві "нагріли" 1,2 мільйона на реконструкції скверу
30 червня 2026, 23:30
У Києві псевдо-правоохоронець виманив у чоловік мільйон
30 червня 2026, 23:15
Росіяни вдарили дронами по Харківщині: є поранені
30 червня 2026, 22:50
Кадрові висновки за неготовність до зими: уряд перевіряє плани стійкості громад
30 червня 2026, 22:15
Удар КАБами по Сумах: кількість постраждалих зросла до 21 людини
30 червня 2026, 21:50
"Ми до цього готуємось": РФ може наступати на Чернігівщину - Сирський
30 червня 2026, 21:20
У Херсоні окупанти атакували цивільне авто дроном, є загиблий
30 червня 2026, 21:15
Пів сотні ударів за день: ворог тероризує Дніпропетровщину, є поранені
30 червня 2026, 20:59
Влучання українських Фламінго по заводу у Волгограді: з'явилось відео
30 червня 2026, 20:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »