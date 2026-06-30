Квартира пропагандиста Лєбєдєва у центрі Києва пішла з молотка

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Фонд державного майна України успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає RegioNews .

"Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м², розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів", - йдеться у повідомленні.

За актив змагалися два учасники, а фінальна ціна становила 13 500 001 грн, що майже на 3 млн грн перевищує стартову вартість.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем".

У ФДМУ нагадали, що кошти від реалізації санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, працюючи на відновлення держави.

Нагадаємо, що раніше Фонд держмайна виставить на аукціон столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza.