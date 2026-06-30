Провалля на дорозі: у Шевченківському районі Києва перекрили рух автобусів на вулиці Нагірній
У Шевченківському районі Києва змінений рух автобусів вулицею Нагірна через провалля, що утворилося на проїжджій частині
Про це повідомляє Київпастранс, передає RegioNews.
"Змінено рух автобусів № 31 по вул. Нагірна з причини провалу проїжджої частини", - ідеться у повідомленні.
Рух організований вулицею Загорівська.
Нагадаємо, що у столиці заборонили рух Подільським мостом з правого берега на лівий під час повітряних тривог.
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