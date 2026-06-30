Государству вернули недостроенную больницу на Троещине

Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура через суд признала недействительными договоры, по которым в частные структуры перешло право на недостроенные корпуса Республиканской больницы в Киеве

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Установлено, что ОАО "Научно-исследовательское медицинское объединение "ДИАЛИР", государственная доля в котором составляет 95,6%, выступало заказчиком строительства Республиканской клинической больницы на 1000 коек по улице Милославской в городе Киеве. Однако медицинское учреждение недостроили.

Впоследствии, во время процедуры банкротства научно-исследовательского медицинского объединения недостроенные помещения Республиканской клинической больницы площадью более 150 тыс. кв.м продали по заниженной цене коммерческим структурам.

Киевская городская прокуратура подала в Хозяйственный суд города Киева иски в интересах государства в лице Министерства здравоохранения Украины о признании недействительными сделок и отмене по коммерческим структурам государственной регистрации права собственности на это имущество должника.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иски городской прокуратуры, отменив государственную регистрацию права собственности коммерческих структур на части объекта незавершенного строительства Республиканской клинической больницы общей площадью более 140 тыс. кв.м, вернув их под контроль государства.

Напомним, что экснардепу и его сообщникам сообщено о подозрении в попытке завладения имущественным комплексом больницы в Киеве стоимостью более 47 млн грн.