Державі повернули недобудовану лікарню на Троєщині

Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура через суд визнала недійсними договори, за якими до приватних структур перейшло право на недобудовані корпуси Республіканської лікарні у Києві

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Встановлено, що ВАТ "Науково-дослідне медичне об’єднання "ДІАЛІР”, державна частка у якому складає 95,6%, виступало замовником будівництва Республіканської клінічної лікарні на 1000 ліжок по вул. Милославській у місті Києві. Проте, медичний заклад недобудували.

Згодом, під час процедури банкрутства науково-дослідного медичного об’єднання, недобудовані приміщення Республіканської клінічної лікарні площею понад 150 тис. кв.м продали за заниженою ціною комерційним структурам.

Київська міська прокуратура подала до Господарського суду міста Києва позови в інтересах держави в особі Міністерства охорони здоров`я України про визнання недійсними правочинів та скасування за комерційними структурами державної реєстрації права власності на це майно боржника.

Господарський суд міста Києва задовольнив позови міської прокуратури, скасувавши державну реєстрацію права власності комерційних структур на частини об’єкта незавершеного будівництва Республіканської клінічної лікарні загальною площею понад 140 тис. кв.м, повернувши їх під контроль держави.

Нагадаємо, що екснардепу та його спільникам повідомлено про підозру у спробі заволодіння майновим комплексом лікарні в Києві вартістю понад 47 млн грн.