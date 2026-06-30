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30 июня 2026, 16:59

Во Львове передали в суд дело об убийстве военнослужащего во время проверки документов

30 июня 2026, 16:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Львовской областной прокуратуры передали в суд дело в отношении 34-летнего бывшего инспектора Львовской таможни. Его обвиняют в умышленном убийстве 52-летнего военнослужащего, исполняющего служебную обязанность

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, трагедия произошла в начале апреля во Львове, в районе улицы Патона. Военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП вместе с полицейскими проводили мероприятия оповещения и проверяли документы.

Во время общения возник спор. 28-летний брат обвиняемого пытался покинуть место происшествия, а военный попытался остановить его.

В этот момент, по версии следствия, бывший таможенник достал из нагрудной сумки предмет, похожий на нож, и побежал за военнослужащим.

Догнав его, он сначала ударил в грудь. Когда понял, что бронежилет блокирует ушибы, нанес удар в шею.

Ранение оказалось смертельным. Несмотря на усилия медиков, военнослужащий скончался.

После нападения обвиняемый вместе с братом скрылся на автомобиле. Правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время бывший инспектор Львовской таможни находится под стражей. Ему инкриминируют умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного долга.

Напомним, 2 апреля во Львове смертельно ранили работника ТЦК. Нападающий оказался инспектором Львовской таможни.

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