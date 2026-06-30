Ужасное ДТП в Черкасской области: мотоциклист сбил двух 13-летних девушек на "зебре"

Фото: полиция Черкасской области

29 июня около 21:00 в поселке Чернобай Золотоношского района 32-летний водитель мотоцикла Honda CB 600F Hornet сбил на пешеходном переходе двух 13-летних девушек. Полиция расследует ДТП

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушки получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу. Водителя мотоцикла осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.

Следователи Черкасского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Досудебное расследование продолжается. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Подольском районе Киева 29 июня водитель автомобиля Daewoo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в бордюр. В результате ДТП никто не пострадал.