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30 июня 2026, 16:49

Ужасное ДТП в Черкасской области: мотоциклист сбил двух 13-летних девушек на "зебре"

30 июня 2026, 16:49
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Фото: полиция Черкасской области
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29 июня около 21:00 в поселке Чернобай Золотоношского района 32-летний водитель мотоцикла Honda CB 600F Hornet сбил на пешеходном переходе двух 13-летних девушек. Полиция расследует ДТП

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушки получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу. Водителя мотоцикла осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.

Следователи Черкасского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Досудебное расследование продолжается. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Подольском районе Киева 29 июня водитель автомобиля Daewoo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в бордюр. В результате ДТП никто не пострадал.

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