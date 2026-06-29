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29 червня 2026, 22:55

Негода у Києві: через падіння дерев ускладнено рух на низці вулиць

29 червня 2026, 22:55
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Фото: патрульна поліція Києва
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Київ та область увечері 29 червня накрила потужна негода. Здійнявся сильний вітер, який повалив дерева на кількох вулицях міста

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

На місцях працюють патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху.

За даними патрульної поліції, рух ускладнений:

  • на вулиці Кіото;
  • на вулиці Кубанської України;
  • на перехресті вулиць Ризької та Максима Берлінського;
  • на Броварському проспекті;
  • на проспекті Червоної Калини.

Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Окрім того, негода спричинила перебої зі світлом у частині районів. Фіксуються обриви електродротів.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що переходить на посилений режим роботи через негоду в Києві та Київській області.

"Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії", – йдеться у заяві.

Енергетики попросили користуватися електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, що вдень синоптики повідомили, що у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози.

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