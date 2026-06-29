Негода у Києві: через падіння дерев ускладнено рух на низці вулиць

Фото: патрульна поліція Києва

Київ та область увечері 29 червня накрила потужна негода. Здійнявся сильний вітер, який повалив дерева на кількох вулицях міста

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

На місцях працюють патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху.

За даними патрульної поліції, рух ускладнений:

на вулиці Кіото;

на вулиці Кубанської України;

на перехресті вулиць Ризької та Максима Берлінського;

на Броварському проспекті;

на проспекті Червоної Калини.

Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Окрім того, негода спричинила перебої зі світлом у частині районів. Фіксуються обриви електродротів.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що переходить на посилений режим роботи через негоду в Києві та Київській області.

"Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії", – йдеться у заяві.

Енергетики попросили користуватися електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, що вдень синоптики повідомили, що у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози.