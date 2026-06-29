Фото: Київська міська прокуратура

Посадовець КМДА, підозрюваний в одержанні 1,2 млн грн від переможця тендеру, визнав вину та перерахував на потреби ЗСУ 9 млн грн

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно директора комунального некомерційного підприємства КМДА, якого у лютому 2026 року затримали під час одержання 1,2 млн грн за здійснення впливу на директорів шкіл.

У грудні 2025 року комунальне підприємство у сфері освіти оголосило тендер на закупівлю навчального обладнання на загальну суму 8,3 млн грн, переможцем якого стало підприємство з Житомирщини.

Після цього представнику переможця повідомили, що він має заплатити 15% від вартості укладеного договору. Під час отримання 1,2 млн грн затримали керівника комунального підприємства.

На початку червня підозрюваний звернувся до прокурора із клопотанням укласти угоду про визнання винуватості, зазначивши про щире каяття, на підтвердження чого надав платіжні інструкції про здійснення благодійного внеску у сумі 9 млн грн на підтримання ЗСУ.

Обвинувальний акт щодо посадовця скеровано до суду. Його дії кваліфіковано як зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наслідками укладеної угоди передбачене покарання у вигляді штрафу у розмірі неправомірної вигоди. Тобто державний бюджет поповниться на 1,2 млн грн.