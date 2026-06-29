Київ та область накриють грози: оголошено жовтий рівень небезпеки
У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози
Про це повідомив Український гідрометцентр, передає RegioNew.
"У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня грози. І рівень небезпечності, жовтий", - ідеться у повідомленні.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
Нагадаємо, що у понеділок, 29 червня, в Україні прогнозується спекотна погода без опадів. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +38°.
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