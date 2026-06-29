Київ та область накриють грози: оголошено жовтий рівень небезпеки

26 червня 2026

Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"

Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...