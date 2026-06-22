Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який займався збутом наркотиків та психотропів через поштомати

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Дії чоловіка кваліфіковано як незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Затримали чоловіка біля поштомату з пакетом з психотропною речовиною "Альфа-PVP" загальною вагою 250 г, розкасованою для покупців та зіп-пакетами з канабісом вагою у 250 г.

У його квартирі виявили та вилучили пакети з канабісом, психотропною речовиною "Мефедрон”, МДМА, пакети з псилоцибіновими грибами, а також упаковки зі стероїдними препаратами, які спортсмени використовують для швидкого нарощування м'язів та медичними засобами, що мають продаватися виключно за рецептом лікаря.

Загалом у нього вилучили близько 6 кг заборонених речовин вартістю 6 млн грн. Усі вони направлені на експертизу.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також вилучено автомобіль Range Rover, яким користувався підозрюваний.

Нагадаємо, що суд визнав жителя Бериславського району винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.