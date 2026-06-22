У Києві викрили ділка, який зберігав "дурман" на мільйони гривень
Правоохоронці повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який займався збутом наркотиків та психотропів через поштомати
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Дії чоловіка кваліфіковано як незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Затримали чоловіка біля поштомату з пакетом з психотропною речовиною "Альфа-PVP" загальною вагою 250 г, розкасованою для покупців та зіп-пакетами з канабісом вагою у 250 г.
У його квартирі виявили та вилучили пакети з канабісом, психотропною речовиною "Мефедрон”, МДМА, пакети з псилоцибіновими грибами, а також упаковки зі стероїдними препаратами, які спортсмени використовують для швидкого нарощування м'язів та медичними засобами, що мають продаватися виключно за рецептом лікаря.
Загалом у нього вилучили близько 6 кг заборонених речовин вартістю 6 млн грн. Усі вони направлені на експертизу.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Також вилучено автомобіль Range Rover, яким користувався підозрюваний.
Нагадаємо, що суд визнав жителя Бериславського району винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.