В Херсонской области сбытчика каннабиса отправили за решетку на 6 лет

Фото: Херсонская областная прокуратура

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроров Бериславской окружной прокуратуры местный житель признан виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



Судом утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между сторонами уголовного производства.



В соответствии с ней мужчине назначено наказание - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Прокуроры доказали, что в феврале и марте 2026 года осужденный, находясь на территории парка отдыха в поселке Нововоронцовка Бериславского района, неоднократно сбывал наркотическое средство — каннабис. Сбыт наркозависимым лицам происходил "из рук в руки".



18 июня 2026 года приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители прекратили деятельность 19-летнего жителя района, наладившего незаконный сбыт наркотических средств.