В Херсонской области сбытчика каннабиса отправили за решетку на 6 лет
Суд признал жителя Бериславского района виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При публичном обвинении прокуроров Бериславской окружной прокуратуры местный житель признан виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Судом утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между сторонами уголовного производства.
В соответствии с ней мужчине назначено наказание - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали, что в феврале и марте 2026 года осужденный, находясь на территории парка отдыха в поселке Нововоронцовка Бериславского района, неоднократно сбывал наркотическое средство — каннабис. Сбыт наркозависимым лицам происходил "из рук в руки".
18 июня 2026 года приговор вступил в законную силу.
Напомним, что в Харьковской области правоохранители прекратили деятельность 19-летнего жителя района, наладившего незаконный сбыт наркотических средств.