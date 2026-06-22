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22 июня 2026, 19:50

В Херсонской области сбытчика каннабиса отправили за решетку на 6 лет

22 июня 2026, 19:50
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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Суд признал жителя Бериславского района виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроров Бериславской окружной прокуратуры местный житель признан виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Судом утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между сторонами уголовного производства.

В соответствии с ней мужчине назначено наказание - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что в феврале и марте 2026 года осужденный, находясь на территории парка отдыха в поселке Нововоронцовка Бериславского района, неоднократно сбывал наркотическое средство — каннабис. Сбыт наркозависимым лицам происходил "из рук в руки".

18 июня 2026 года приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители прекратили деятельность 19-летнего жителя района, наладившего незаконный сбыт наркотических средств.

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