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19 червня 2026, 23:15

У Києві поліцейський вимагав 2 тисячі доларів за те, щоб відмовитись від електронного браслета

19 червня 2026, 23:15
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім працівником поліції. Його викрили на хабарі від підозрюваного

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2023 році поліцейський отримав для виконання ухвалу суду про застосування до особи запобіжного заходу у вигляді нічого домашнього арешту. Зокрема, йшлось про використання електронного браслета. Правоохоронець заявив підозрюваному, що вони зможуть не застосовувати електронний браслет, а "ціна питання" - 2 тисячі доларів.

Викрили правоохоронця "на гарячому". Він повністю визнав провину. Зокрема, він зобовʼязався перерахувати 500 тисяч грн на потреби Сил оборони України.

Суд призначив 5 років позбавлення волі, звільнивши засудженого від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

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