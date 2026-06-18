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18 червня 2026, 22:30

У Києві аферисти вкрали квартиру чоловіка через нібито "розшук ТЦК"

18 червня 2026, 22:30
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Фото: Національна поліція
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У Києві викрили двох аферистів. Вони привласнили квартиру чоловіка на майже 5 мільйонів гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

44-річний аферист шукав одиноких людей, у яких є нерухомість. Коли він дізнався про чоловіка з кварирою в столиці та землею в Київській області, він вирішив залучити до схеми 38-річного спільника.

Один із шахраїв представився працівником ТЦК та заявив, що нібито чоловік у розшуку за порушення правил військового обліку. Шахраї тиснути на киянина, що він може втратити майно. Вони переконали його переоформити нерухомість на підконтрольних осіб, нібито для її збереження.

Чоловік повірив та підписав усі документи. Після цього шахраї продали квартиру та забрали гроші.

Наразі аферистів викрили. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі викрили 39-річного афериста. Він організував схему з продажу чужого житла.

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