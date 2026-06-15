Покупатели и должники: на Буковине аферисты украли у людей более 300 тысяч

Фото: Национальная полиция

На Буковине аферисты обманули местных жителей в Интернете. Мошенники обчистили карточки людей на более 322 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

52-летняя жительница Черновцов обратилась в полицию. Она продавала товар в интернете, и ей написал покупатель. Он направил ей фишинговую ссылку для якобы успешного пересчета средств, перейдя по которой женщина ввела конфиденциальную банковскую информацию. Впоследствии с ее карточки списали более 98 тысяч гривен.

Также пала жертва аферистов 28-летняя жительница Черновцов. В соцсети она получила уведомление от имени своего родственника с просьбой ссуды средств. Она поверила и перечислила на указанные реквизиты более 224 тысяч гривен. Только потом она поняла, что аккаунт родственника сломали аферисты.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".