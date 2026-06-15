22:16  15 июня
ГП "Леса Украины" проиграло суд на 83 млн грн из-за экоцида в Карпатах
21:45  15 июня
В Житомирской области военный СЗЧ угрожал полицейским гранатой
21:32  15 июня
Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе
UA | RU
UA | RU
15 июня 2026, 21:55

Покупатели и должники: на Буковине аферисты украли у людей более 300 тысяч

15 июня 2026, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Буковине аферисты обманули местных жителей в Интернете. Мошенники обчистили карточки людей на более 322 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

52-летняя жительница Черновцов обратилась в полицию. Она продавала товар в интернете, и ей написал покупатель. Он направил ей фишинговую ссылку для якобы успешного пересчета средств, перейдя по которой женщина ввела конфиденциальную банковскую информацию. Впоследствии с ее карточки списали более 98 тысяч гривен.

Также пала жертва аферистов 28-летняя жительница Черновцов. В соцсети она получила уведомление от имени своего родственника с просьбой ссуды средств. Она поверила и перечислила на указанные реквизиты более 224 тысяч гривен. Только потом она поняла, что аккаунт родственника сломали аферисты.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Черновицкая область
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии и с помощью дронов; есть один погибший и восемь раненых
15 июня 2026, 22:59
Блогер сравнил цены на продукты в Германии и Украине: где дешевле
15 июня 2026, 22:55
В Харьковской области количество пострадавших в селе Добренька возросло до 7 человек
15 июня 2026, 22:43
Бензин в Украине снова дорожает: какие ценники на АЗС
15 июня 2026, 22:30
ГП "Леса Украины" проиграло суд на 83 млн грн из-за экоцида в Карпатах
15 июня 2026, 22:16
Диверсии на железной дороге: в Черкасской области агент врага проведет за решеткой 12 лет
15 июня 2026, 21:46
В Житомирской области военный СЗЧ угрожал полицейским гранатой
15 июня 2026, 21:45
Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе
15 июня 2026, 21:32
В Ровенской области мотоцикл влетел в иномарку: молодой парень погиб
15 июня 2026, 21:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »