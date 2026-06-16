Ускладнено виїзд з Києва: ДТП на Бориспільському шосе спричинила затори
У Києві 16 червня на Бориспільському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнений рух транспорту в напрямку виїзду зі столиці
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
На місці аварії працюють патрульні, які забезпечують безпеку дорожнього руху.
Водіїв закликають враховувати ситуацію на дорозі під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
Нагадаємо, що у Києві на проспекті Берестейському 15 червня сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнено рух транспорту в напрямку виїзду з міста.
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