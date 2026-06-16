Ускладнено виїзд з Києва: ДТП на Бориспільському шосе спричинила затори

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 16 червня на Бориспільському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнений рух транспорту в напрямку виїзду зі столиці

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

На місці аварії працюють патрульні, які забезпечують безпеку дорожнього руху.

Водіїв закликають враховувати ситуацію на дорозі під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, що у Києві на проспекті Берестейському 15 червня сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнено рух транспорту в напрямку виїзду з міста.