Фото: полиция

Правоохранители получили информацию, что один из жителей микрорайона Бортничи может держать дома боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время обыска у мужчины оперативники нашли и изъяли корпус ручной гранаты РГД-5 и два взрывателя типа УЗРГМ.

Полицейские выясняют происхождение боеприпасов и цель, с которой фигурант держал их дома.

Киевлянина задержали. Ему объявили о подозрении в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 263 УК).

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 29 мая в Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим ножом и напал на патрульных.