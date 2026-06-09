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Правоохоронці отримали інформацію, що один із жителів мікрорайону Бортничі може тримати вдома боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час обшуку у чоловіка оперативники знайшли та вилучили корпус ручної гранати РГД-5 та два підривачі типу УЗРГМ.

Поліцейські з’ясовують походження боєприпасів та мету, з якою фігурант тримав їх удома.

Киянина затримали. Йому оголосили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 травня у Києві затримали дебошира, який погрожував перехожим ножем та напав на патрульних.