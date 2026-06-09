У Києві затримали чоловіка, який зберігав вдома гранату та підривачі
Правоохоронці отримали інформацію, що один із жителів мікрорайону Бортничі може тримати вдома боєприпаси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час обшуку у чоловіка оперативники знайшли та вилучили корпус ручної гранати РГД-5 та два підривачі типу УЗРГМ.
Поліцейські з’ясовують походження боєприпасів та мету, з якою фігурант тримав їх удома.
Киянина затримали. Йому оголосили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 29 травня у Києві затримали дебошира, який погрожував перехожим ножем та напав на патрульних.
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