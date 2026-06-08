Во Львовской области пойдет под суд чиновник, который разрешил "забросать" мусором близлежащие участки

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Во Львовской области в суд направили обвинительный акт относительно заместителя директора коммунального предприятия Львовского городского совета — начальника полигона, подозреваемого в служебной халатности и загрязнении земель вблизи Грибовицкого свалки

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, должностное лицо не обеспечило надлежащую эксплуатацию полигона и допустило неоднократное складирование твердых бытовых отходов на смежных земельных участках в селе Малехов. Общая площадь загрязненных земель составляет 1,2 га. Эти участки не были предназначены для захоронения мусора.

В почве выявлено превышение содержания сульфатов, цинка, марганца, кадмия, кобальта, хрома, фосфора, аммония и железа. По оценкам правоохранителей, это создавало угрозу окружающей среде и экологической безопасности региона.

Сумма нанесенного ущерба превышает 2 миллиона гривен.

В полиции также отметили, что жители близлежащих населенных пунктов неоднократно обращались в органы местного самоуправления из-за нарушения правил экологической безопасности и загрязнения земель, однако должного реагирования не было.

Чиновнику инкриминируют загрязнение или порчу земель и служебную халатность. Максимальная санкция статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что с иском Киевской областной прокуратуры в собственность государства вернули 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Обуховском районе Киевщины, которые более 20 лет находились в незаконном пользовании юридических лиц, связанных с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.