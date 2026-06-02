22:38  02 червня
Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: 10 поранених, серед них — дитина
21:55  02 червня
Понад 100 мільйонів на захисті енергетики: прокуратура розкрила схему чиновників
21:33  02 червня
Росіяни атакували цивільне авто на Харківщині: є поранені
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 22:59

Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до семи, 89 людей поранені

02 червня 2026, 22:59
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки військ РФ на столицю зросла до сімох, 89 людей поранені

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Ще один поранений помер у лікарні”, - написав він.

Таким чином, уточнив мер, у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня загинули семеро людей.

Нагадаємо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах.

Раніше у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ атака російська армія загиблі поранені
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Дружина Дмитра Монатіка показала, як "гуляла" з сином в укритті
03 червня 2026, 00:55
"Як же це боляче": українська блогерка показала зруйновану квартиру після обстрілу Києва
03 червня 2026, 00:35
Ціни на пальне знову змінились: які цінники на українських АЗС
02 червня 2026, 23:55
У Харкові підліток торгував зброєю
02 червня 2026, 23:35
В Україні викрили масштабний канал сексуальної експлуатації жінок
02 червня 2026, 23:10
Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: 10 поранених, серед них — дитина
02 червня 2026, 22:38
"Удар може бути й цієї ночі": Зеленський попередив українців про плани росіян
02 червня 2026, 22:30
Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: серед поранених двоє дітей
02 червня 2026, 21:57
Понад 100 мільйонів на захисті енергетики: прокуратура розкрила схему чиновників
02 червня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Всі блоги »