Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до семи, 89 людей поранені
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки військ РФ на столицю зросла до сімох, 89 людей поранені
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Ще один поранений помер у лікарні”, - написав він.
Таким чином, уточнив мер, у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня загинули семеро людей.
Нагадаємо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах.
Раніше у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.
У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.
Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.