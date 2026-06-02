Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до семи, 89 людей поранені

Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки військ РФ на столицю зросла до сімох, 89 людей поранені

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews .

"Ще один поранений помер у лікарні”, - написав він.

Таким чином, уточнив мер, у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня загинули семеро людей.

Нагадаємо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах.

Раніше у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.