Вибухи у Києві: місто атакують ракети
У Києві вранці у вівторок, 2 червня, пролунали вибухи на тлі ракетної небезпеки
Про це інформує RegioNews із посиланням на моніторингові канали та місцеві пабліки.
За попередньою інформацією, по столиці було запущено дві ракети типу "Циркон".
О 7:21 у місті було зафіксовано вибухи. Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.
Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та офіційних повідомлень.
Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, 58 постраждалих.
