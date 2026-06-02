Вибухи у Києві: місто атакують ракети

У Києві вранці у вівторок, 2 червня, пролунали вибухи на тлі ракетної небезпеки

За попередньою інформацією, по столиці було запущено дві ракети типу "Циркон".

О 7:21 у місті було зафіксовано вибухи. Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.

Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та офіційних повідомлень.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, 58 постраждалих.