27 травня 2026, 15:15

"Неформальний вплив": хто насправді контролює київські ярмарки

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві систему щотижневих ярмарків може супроводжувати неформальний вплив посередників, які беруть участь у розподілі торгових місць

Про це пише "Економічна правда", передає RegioNews.

Зокрема, один із депутатів "Київради" стверджує, що неформальну роль у координації ярмаркової торгівлі нібито відіграє засновник громадської організації "Лівий берег" та охоронної компанії "Варта 1" Сергій Лещенко, відомий у певних колах за прізвиськом "Лєший". Цю інформацію також підтвердив чиновник КМДА.

У 2019 році Лещенка судили за стрілянину, у 2023-му – підозрювали в "рекеті" підприємців з "цінником" 40-80 тис. дол.

Система щотижневих продуктових ярмарків у Києві сформувалася понад 20 років тому як інструмент підтримки локальних фермерів та киян. Це мали бути регулярні майданчики, де фермери та виробники можуть напряму продавати продукцію мешканцям столиці за нижчими цінами, ніж на традиційних ринках і в магазинах.

Операторами ярмарків у 2023-2024 роках були два комунальні підприємства: "Світоч" і "Київська спадщина", які опікувалися п'ятьма київськими районами. У 2025 році підприємство "Світоч" поглинуло "Київську спадщину".

Якість роботи організаторів ярмарок попри зростання прибутків КП була і залишається на низькому рівні, скаржаться співрозмовники ЕП. Через відсутність конкурсних засад немає реальної конкуренції в цій сфері.

Наприклад, після кожного ярмарку залишаються купи сміття. Їх прибирають робітники шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ), яких привозять автобусами пізно ввечері або навіть на наступний день.

Ще одна претензія стосується структури учасників ярмарків. За словами представників громадськості, первинна ідея підтримки фермерів поступово нівелювалася через зростання частки перекупників. Зокрема, якщо раніше співвідношення оцінювалося як 80% фермерів і 20% перекупників, то нині ситуація, за їхніми словами, змінилася на протилежну.

"За час воєнного стану ярмарки переорієнтувалися на заробіток. Раніше намагалися залучати фермерські господарства, а зараз фермерів на ярмарках майже не видно. Посередники купують продукцію на оптових ринках, везуть на ярмарок і продають", – каже голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

У відповідь на запит видання в департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА зазначили, що участь у ярмарках є відкритою для всіх суб’єктів господарювання за умови наявності необхідних дозвільних документів.

Також у відомстві наголосили, що ефективність роботи комунальних підприємств, які організовують ярмарки, оцінюється за фактичними результатами їхньої діяльності, а не внутрішніми показниками ефективності.

Як відомо, з 25 по 31 травня в Києві проведуть 52 ярмарки.

Нагадаємо, торік міська влада скасувала ярмарки у Запоріжжі. Тоді з проханням про їх закриття до мерії звернулися очільники чотирьох районів міста: Заводського, Шевченківського, Комунарського та Хортицького. Це викликало обурення багатьох сільгоспвиробників та підприємців.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
