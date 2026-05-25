У Києві чоловік ножем понівечив обличчя підлітку

Фото з відкритих джерел

У Києві на підлітка напав чоловік на зупинці громадського транспорту. П'яний незнайомець понівечив хлопцю обличчя

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, неподалік зупинки громадського транспорту до неповнолітнього підійшов п'яний незнайомець. Чоловік почав чіплятись до підлітка та провокувати конфлікт. Коли сварка переросла у бійку, чоловік завдав декілька ударів канцелярським ножем по обличчю юнаку.

"Підлітка доставили до лікарні, де медики діагностували у нього різані рани обличчя та вуха. Правоохоронці протягом доби затримали 30-річного киянина на місці події, він перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,9 проміле)", - розповіли в поліції.

Тепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині бійка школярів закінчилася лікарнею для дитини. Хлопчика госпіталізували.