25 травня 2026, 12:52

Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена

Фото: Національна поліція
У столиці правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам, які підпалили автомобіль BMW X7, що належав одному зі столичних бізнесменів

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у березні цього року в Дарницькому районі Києва.

За даними слідства, до злочину причетний 45-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий за вбивство.

Слідчі встановили, що чоловік разом зі спільником прибув до одного з житлових комплексів столиці. Видаючи себе за працівника служби доставки, вони проникли на територію паркінгу, після чого підпалили автомобіль киянина.

Унаслідок пожежі BMW X7 було повністю знищено. Також значних пошкоджень зазнали ще три автомобілі, припарковані поруч.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

