У столиці правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам, які підпалили автомобіль BMW X7, що належав одному зі столичних бізнесменів

Інцидент стався у березні цього року в Дарницькому районі Києва.

За даними слідства, до злочину причетний 45-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий за вбивство.

Слідчі встановили, що чоловік разом зі спільником прибув до одного з житлових комплексів столиці. Видаючи себе за працівника служби доставки, вони проникли на територію паркінгу, після чого підпалили автомобіль киянина.

Унаслідок пожежі BMW X7 було повністю знищено. Також значних пошкоджень зазнали ще три автомобілі, припарковані поруч.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

